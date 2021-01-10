У жінки на обличчі виросло волосся: з'ясувалася несподівана причина. Фото

На обличчі жительки міста Мельбурн в Австралії виросло волосся через куріння.
Як пише журнал The New England Journal of Medicine, 51-річна жінка звернулася до дерматолога після того, як її обличчя, шия і верхня частина тіла вкрилися тонкими волосками – лануго (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Також автралійка скаржилася на постійну втому, кашель і втрату ваги.
Під час обстеження у пацієнтки виявили 12-міліметрову аденокарциному в правій легені.
Лікарі припускають, що злоякісна пухлина могла з'явитися в результаті зловживання нікотином протягом 37 років.
Жінка пройшла хіміотерапію, радіотерапію і курс лікування від раку легенів. Через два місяці ріст волосся сповільнився, втрата ваги припинилася, а кашель зник.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 32-річна жінка з термінальною стадією раку повністю вилікувалася завдяки революційному методу боротьби із захворюванням.
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