У жінки на обличчі виросло волосся: з'ясувалася несподівана причина. Фото

На обличчі жительки міста Мельбурн в Австралії виросло волосся через куріння.

Як пише журнал The New England Journal of Medicine, 51-річна жінка звернулася до дерматолога після того, як її обличчя, шия і верхня частина тіла вкрилися тонкими волосками – лануго (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також автралійка скаржилася на постійну втому, кашель і втрату ваги.

Під час обстеження у пацієнтки виявили 12-міліметрову аденокарциному в правій легені.

Лікарі припускають, що злоякісна пухлина могла з'явитися в результаті зловживання нікотином протягом 37 років.

Жінка пройшла хіміотерапію, радіотерапію і курс лікування від раку легенів. Через два місяці ріст волосся сповільнився, втрата ваги припинилася, а кашель зник.

Обличчя, шия і верхня частина тіла жінки вкрилися тонкими волосками. Джерело: nejm.org

