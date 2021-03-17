У Хмельницькому лікарі помилково видалили чоловікові око замість пухлини

У Хмельницькому дочка пацієнта звинуватила лікарів у тому, що її батькові поставили неправильний діагноз і видалили око замість пухлини.

Операцію провели два роки тому. За словами жінки, тоді лікарка говорила, що у чоловіка виразка рогівки. Пізніше виявилося, що око було здорове, а на нього тиснула пухлина, пише "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вона сказала: "У мене питань до вас немає. Якщо у вас немає питань до мене, його потрібно оперувати. Я готова сьогодні його оперувати, тому що воно загнило. Це виразка рогівки". Око, виявляється, було здорове, пухлина на нього тиснула", – сказала дочка пацієнта Алла Плем'яник.

Нещодавно чоловіка прооперували в Інституті нейрохірургії. Лікарі сказали, що пухлина у пацієнта росла не менш ніж 15 років і проросла вже в горло.

"Будь-який лікар, в тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити. А в разі, якщо не розуміє, то відправити на другу ланку", – сказав завідувач відділення субтенторіальної нейроонкології Володимир Федірко.

Медик зазначив, що у пацієнта були всі симптоми, які вказували, що проблема не з оком. Він здивований, як чоловіка могли відправити на таку операцію, не провівши КТ і МРТ досліджень.

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