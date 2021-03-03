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/ Онкологія

У дитячих іграшках виявили шкідливі речовини, які можуть викликати рак

1.3т
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Міжнародне дослідження показало наявність в пластикових дитячих іграшках 126 небезпечних речовин, які можуть викликати онкологічні захворювання.

Незважаючи на те, що закони багатьох країн регулюють використання певних потенційно токсичних хімікатів в іграшках, на міжнародному рівні немає єдиного підходу, пише Science Alert.

Токсичні речовини також можуть потрапляти до іграшок в процесі переробки забрудненого пластику, через необізнаність виробників або відсутності нормативних вимог в окремій державі.

Дослідники склали список із 419 матеріалів, з яких виробляють іграшки. З них відібрали 126 таких, що викликають занепокоєння, і розставили в порядку від найбільш нешкідливого до найбільш небезпечного. Для складання рейтингу використовували дані про ці речовини і те, як використовуються товари з них: як довго дитина зазвичай грає з іграшкою, чи кладе її до рота та скільки іграшок знаходиться в будинку на одну дитину.

Наявність 27 речовин, серед яких виділили фталати, антипірени і пластифікатори, регулюється законодавством низки країн, але їх як і раніше виявляють в іграшках.

Крім них вчені виявили 17 речовин, які не фігурують в списках матеріалів для іграшок і можуть бути небезпечними для здоров'я. Деякі з них почали використовувати як альтернативу шкідливим елементам, проте вони самі можуть становити загрозу.

Дослідники визначили максимально припустимий хімічний вміст для всіх речовин, що містяться в пластикових іграшках. Ця інформація може бути корисна для виробників.

Батькам же порекомендували простий метод того, як можна убезпечити своїх дітей – перестати оточувати їх новими пластиковими іграшками. Наприклад, в західних країнах на одну дитину в середньому припадає 18,3 кілограми іграшок з пластмаси на рік.

"І ми тільки починаємо з'ясовувати, що насправді містить вся ця маса", – додали вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розробили платформу для лікування раку підшлункової залози на основі модифікованого вірусу віспи.

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Автор
Софія Закревська Софія Закревська
Теги
дослідження діти
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