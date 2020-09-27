У першого чоловіка, який поборов ВІЛ, виявили останню стадію раку
Американець Тімоті Рей Браун, який вважається першою людиною, що вилікувалася від ВІЛ, невиліковно хворий через рецидив раку.
Як пише Independent.ie, Брауну, прозваному "берлінським пацієнтом" (він заразився ВІЛ у 1995 році під час навчання в Берліні), зробили трансплантацію від донора з рідкісною природною стійкістю до вірусу СНІДу в 2007-му.
Протягом багатьох років вважалося, що ця процедура вилікувала його лейкемію і ВІЛ-інфекцію.
У чоловіка як і раніше немає ознак вірусу імунодефіциту людини, проте, як розповів сам пацієнт, у 2019 році його онкологічне захворювання повернулося.
54-річний Браун отримує допомогу в хоспісі в Палм-Спрінгс (Каліфорнія, США), де проживає.
Чоловік заявив, що досі радий тому, що пройшов через трансплантацію. За його словами, "це відкрило двері, яких раніше не було", і спонукало вчених старанніше працювати над пошуками ліків, які багато хто вважав неможливими.
"Він був як посол надії", – сказав партнер Брауна Тім Хеффген.
Доктор Геро Хюттер, експерт із раку крові з Берлінського університету, вважає, що пересадка кісткового мозку була кращим шансом Брауна в боротьбі з лейкемією.
Він також задавався питанням, чи зможе він вилікувати інше небезпечне для життя захворювання Брауна, використовуючи донора з генною мутацією, що забезпечує природну стійкість до вірусу СНІДу.
Перша пересадка "берлінського пацієнта" в 2007 році була успішною лише частково: виявилося, що його ВІЛ зник, а лейкемія – ні.
У березні 2008 року чоловікові зробили другу трансплантацію від того ж донора, яку вважали більш успішною.
Відтоді Браун неодноразово здавав негативні результати на ВІЛ і часто з'являвся на конференціях зі СНІДу, де обговорювалися дослідження в області лікування цієї хвороби.
Вірус імунодефіциту людини – це небезпечне невиліковне вірусне захворювання, що вражає імунну систему.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про успішну терапію ВІЛ-інфікованого 36-річного чоловіка з Сан-Паулу в Бразилії. Він може стати третьою людиною в світі, що вилікувалася від захворювання.