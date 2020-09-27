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/ Онкологія

У першого чоловіка, який поборов ВІЛ, виявили останню стадію раку

19т
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Американець Тімоті Рей Браун, який вважається першою людиною, що вилікувалася від ВІЛ, невиліковно хворий через рецидив раку.

Як пише Independent.ie, Брауну, прозваному "берлінським пацієнтом" (він заразився ВІЛ у 1995 році під час навчання в Берліні), зробили трансплантацію від донора з рідкісною природною стійкістю до вірусу СНІДу в 2007-му.

Протягом багатьох років вважалося, що ця процедура вилікувала його лейкемію і ВІЛ-інфекцію.

У чоловіка як і раніше немає ознак вірусу імунодефіциту людини, проте, як розповів сам пацієнт, у 2019 році його онкологічне захворювання повернулося.

54-річний Браун отримує допомогу в хоспісі в Палм-Спрінгс (Каліфорнія, США), де проживає.

Чоловік заявив, що досі радий тому, що пройшов через трансплантацію. За його словами, "це відкрило двері, яких раніше не було", і спонукало вчених старанніше працювати над пошуками ліків, які багато хто вважав неможливими.

Тімоті Рей Браун невиліковно хворий.

Тімоті Рей Браун невиліковно хворий.

АР

"Він був як посол надії", – сказав партнер Брауна Тім Хеффген.

Доктор Геро Хюттер, експерт із раку крові з Берлінського університету, вважає, що пересадка кісткового мозку була кращим шансом Брауна в боротьбі з лейкемією.

Він також задавався питанням, чи зможе він вилікувати інше небезпечне для життя захворювання Брауна, використовуючи донора з генною мутацією, що забезпечує природну стійкість до вірусу СНІДу.

Перша пересадка "берлінського пацієнта" в 2007 році була успішною лише частково: виявилося, що його ВІЛ зник, а лейкемія – ні.

У березні 2008 року чоловікові зробили другу трансплантацію від того ж донора, яку вважали більш успішною.

Відтоді Браун неодноразово здавав негативні результати на ВІЛ і часто з'являвся на конференціях зі СНІДу, де обговорювалися дослідження в області лікування цієї хвороби.

"Берлінський пацієнт" Тімоті Рей Браун.

"Берлінський пацієнт" Тімоті Рей Браун.

АР

Вірус імунодефіциту людини – це небезпечне невиліковне вірусне захворювання, що вражає імунну систему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про успішну терапію ВІЛ-інфікованого 36-річного чоловіка з Сан-Паулу в Бразилії. Він може стати третьою людиною в світі, що вилікувалася від захворювання.

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Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Тема
СНІД
Місце
США
Теги
ВІЛ рак
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