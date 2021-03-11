Сонцезахисний крем може зумовити рак – вчені

Французькі вчені Університету Сорбонна з'ясували, що креми популярних брендів із часом можуть накопичувати речовину бензофенон, яка може спричинити рак, клітинні мутації і розлади ендокринної системи.

Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті Chemical Research in Toxicology. Йдеться про 17 сонцезахисних кремів від французьких і американських виробників, зокрема Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, Coppertone, Banana Leaf і Neutrogena.

Всі продукти, крім Nivea, містили октокрилен, що поглинає ультрафіолетове випромінювання. Зразки кремів зберігалися в інкубаторі протягом шести тижнів за температури 40 градусів Цельсія за відносної вологості 75 відсотків. Це відповідає зберіганню крему протягом року за кімнатної температури.

У всіх 16 кремів, що містять октокрилен, було виявлено бензофенон у концентрації від шести до 186 мікрограмів на кілограм. Бензофенон виробляється з октокрилену через реакцію ретроальдольної конденсації. При цьому 70 відсотків бензофенону, що міститься в кремах, може всмоктуватися через шкіру.

Автори дослідження стверджують, що обіг засобів з октокриленом необхідно заборонити, поки не буде доведено їхню безпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міжнародне дослідження показало наявністьу пластикових дитячих іграшках 126 небезпечних речовин, які можуть спричиняти онкологічні захворювання.

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