Рубці на долонях можуть бути симптомом смертельного захворювання

Карина Бондаренко Онкологія 04:00, 22.01.2021

Лікарі-онкологи з'ясували, що рубці, горбистість на долонях і їх свербіж можуть бути першими симптомами раку.

При цьому близько 90 відсотків випадків рубцювання долонь пов'язані з внутрішніми злоякісними новоутвореннями, пише Express.

Цей симптом зустрічається досить рідко і найчастіше виникає до діагностування раку.

Наявність рубців з акантозом чорного кольору вказує на паріллярно-пігментну дистрофію шкіри. З цього симптому в 35 відсотках випадків ставиться діагноз "рак шлунка" і в 11 відсотках випадків – "рак легенів".

При зміні тканини без пігментації часто виявляють онкологічні захворювання легенів. Іноді подібні рубці сигналізують про злоякісні новоутворення в голові або в сечостатевих шляхах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вживання декількох чашок кави щодня може знизити ризик появи раку простати.

Коментувати
Здоров'я Онкологія

Дивіться також

Геращенко: заступник Уруського розкаявся за п'яну їзду, справу вирішить суд

Nestlé, Borjomi та Prometheus розірвали співпрацю з блогеркою Di.rubens через ролик із Майдану

Суд повернувся до розгляду позову Сивоха проти Нацкорпусу: під будівлею почалися протести. Фото

Україна завоювала "срібло" індивідуальної гонки на Кубку світу з біатлону

Блогерка Di.rubens відповіла Міноборони та назвала себе "маленькою українкою". Відео