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/ Онкологія

Рубці на долонях можуть бути симптомом смертельного захворювання

1.7т
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Лікарі-онкологи з'ясували, що рубці, горбистість на долонях і їх свербіж можуть бути першими симптомами раку.

При цьому близько 90 відсотків випадків рубцювання долонь пов'язані з внутрішніми злоякісними новоутвореннями, пише Express.

Цей симптом зустрічається досить рідко і найчастіше виникає до діагностування раку.

Наявність рубців з акантозом чорного кольору вказує на паріллярно-пігментну дистрофію шкіри. З цього симптому в 35 відсотках випадків ставиться діагноз "рак шлунка" і в 11 відсотках випадків – "рак легенів".

При зміні тканини без пігментації часто виявляють онкологічні захворювання легенів. Іноді подібні рубці сигналізують про злоякісні новоутворення в голові або в сечостатевих шляхах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вживання декількох чашок кави щодня може знизити ризик появи раку простати.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Теги
хвороба рак
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