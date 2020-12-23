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/ Онкологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Розкрито механізм, який знижує ефективність лікування раку

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Руйнування хромосом та подальша їх збірка сприяє росту ракових клітин і розвитку у них стійкості до лікування. Це біологічне явище називається хромотрипсісом.

Результати роботи міжнародної групи вчених були опубліковані в журналу Nature.

Хромотрипсіс – це катастрофічна мутаційна подія в історії клітини, яка включає в себе масову перебудову її геному, на відміну від поступового набуття перебудов і мутацій з плином часу. Геномна перебудова є ключовою характеристикою багатьох видів раку, дозволяючи клітинам з мутаціями рости швидше, не наражаючись на вплив протипухлинної терапії.

"Під час хромотрипсісу хромосома в клітині розбивається на безліч частин, в деяких випадках на сотні, з подальшою повторної збіркою в змішаному порядку. Деякі частини губляться, а інші зберігаються у вигляді позахромосомних ДНК (пхДНК). Деякі з цих елементів пхДНК сприяють росту ракових клітин", – сказав перший автор публікації і професор медицини Офер Шошані,

Попереднє дослідження вчених показало, що майже половина всіх злоякісних клітин при багатьох типах раку містять пхДНК, що сприяє розвитку пухлини.

В останньому дослідженні Шошані та його колеги використовували пряму візуалізацію структури хромосом, щоб визначити етапи ампліфікації генів і механізм, що лежить в основі стійкості до метотрексату, одного з найпоширеніших хіміотерапевтичних препаратів.

Команда секвенувала повні геноми клітин, у яких розвивається лікарська стійкість, і виявила, що руйнування хромосом запускає формування генів, що несуть пхДНК, які надають стійкості до протиракової терапії.

MedOboz повідомляв, що 32-річна жінка з Великобританії з термінальною стадією раку повністю вилікувалася завдяки революційному методу боротьби з захворюванням. Їй запропонували спробувати CAR-T-клітинну терапію.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Тег
рак
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