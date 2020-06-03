Ракові клітини можуть захищати себе від вірусів: учені зробили відкриття

Учені Інституту Френсіса Кріка в Великобританії виявили, що ракові клітини здатні захищати себе від вірусів, які шкідливі для пухлинних тканин, але не для здорових клітин.

Стаття дослідників опублікована в журналі Nature Cell Biology. Це відкриття допоможе розробити ефективні методи лікування онкологічних захворювань за допомогою інфекційних агентів.

Фахівці визначили механізм, за допомогою якого пухлина захищає себе від онколітичних вірусів, які іноді використовуються для знищення ракових клітин і стимуляції імунної відповіді. Ці віруси допомагали лише невеликій частці пацієнтів, і причиною низької ефективності служить взаємодія злоякісних клітин з сусідніми клітинами, зокрема, фібробластами, асоційованими з раком (CAF).

ferra.ru

Коли ракові клітини безпосередньо контактують з CAF, виникає запальна реакція, яка ускладнює проникнення вірусів. Потужна захисна відповідь виникає, коли частина вмісту клітин пропускається через фібробласти, які, в свою чергу, сигналізують сусіднім тканинам виробляти цитокіни. Коли вчені заблокували цей механізм, пухлина стала більш чутливою до онколітичних вірусів.

За словами дослідників, належить ще багато чого довідатися про те, як віруси взаємодіють з раком, навколишніми тканинами і імунною системою. Однак результати роботи є важливим кроком на шляху до створення більш потужного інструменту лікування пухлин.

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