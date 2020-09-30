Перший в світі пацієнт, який переміг ВІЛ, помер від лейкемії

У Каліфорнії 30 вересня від лейкемії помер Тімоті Рей Браун ㅡ перший в світі пацієнт з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку.

Відомо, що рецидив раку крові трапився через 12 років після лікування. Про трагічну новину стало відомо зі сторінки Брауна в Facebook.

"З великим сумом повідомляємо, що Тімоті помер сьогодні вдень в оточенні друзів, після 5-місячної битви з лейкемією", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв MedOboz, Брауну, прозваному " берлінським пацієнтом " (він заразився ВІЛ в 1995 році під час навчання в Берліні), зробили трансплантацію від донора з рідкісною природною стійкістю до вірусу СНІДу в 2007 році. Тривалий час вважалося, що ця процедура вилікувала і лейкемію, і ВІЛ-інфекцію.

Після лікування у Тімоті не було зафіксовано ознак вірусу імунодефіциту людини, проте в 2019 році онкологічне захворювання повернулося.

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