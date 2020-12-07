Супрун розповіла про найбільш смертоносні види раку та їх діагностику

Своєчасна діагностика онкологічних захворювань грає життєво важливу роль, тому рекомендується разом із лікарем скласти індивідуальний план скринінгів, виходячи з наявності ризиків, віку та статі.

Про це на своїй сторінці в Facebook нагадала колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона посилається на рекомендації Робочої групи з профілактики захворювань у США (US Preventive Services Task Force)

За даними ВООЗ, найчастіше діагностують рак легенів, грудей, колоректальний рак, рак простати, шкіри, шлунка. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована внаслідок онкології легенів, колоректального раку, раку печінки та грудей.

Як розповіла Супрун, скринінг – це один із методів раннього виявлення хвороби, "рутинне проходження обстеження, коли симптомів немає".

Флюорографія і рентген, за словами Супрун, мають низьку чутливість і не дуже підходять для скринінгу. Більш ефективною вважається комп'ютерна томографія.

Скринінг рекомендується проводити людям від 50 до 80 років, які мають 20-річну історію куріння (близько пачки сигарет на день) або ж кинули цю шкідливу звичку протягом останніх 15 років.

Рак грудей

Мамографія є "золотим стандартом" для виявлення цієї хвороби. Серед додаткових досліджень – УЗД або МРТ.

Щодо віку рекомендації відрізняються. У US Preventive Services Task Force заявляють, що мамографію не варто робити раніше 50 років. У більш ранньому віці потрібно виходити з індивідуальних ризиків жінки. Наприклад, ризик раку грудей може залежати від наявності певних мутацій генів (BRCA1 і BRCA2) чи сімейної історії хвороби.

Тому мамографію рекомендується робити один раз у два роки у віці 50-74 років.

Колоректальний рак

Скринінг можуть проводити декількома способами: колоноскопією, аналізом калу на приховану кров, ДНК-тестами калу (для пошуку змін ДНК у клітинах, які можуть свідчити про наявність раку або передраковий стан), КТ-колонографією. Вирішувати, який саме підходить конкретній особі, потрібно з лікарем.

Скринінг рекомендують робити починаючи з 50 до 75 років. Люди, які мають високі ризики, повинні проходити скринінг із 45 років. Високі ризики включають особисту і сімейну історії хвороби, певні типи поліпів, попередні запальні хвороби кишечника (виразковий коліт або хворобу Крона), попереднє лікування раку, що передбачало променеву терапію в області живота або тазу.

Найбільш поширений метод скринінгу для виявлення цього раку – аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген). Якщо результат показує, що рівень ПСА підвищений, далі рекомендують робити біопсію, в деяких випадках із МРТ.

Супрун зазначила, що ПСА може показувати хибнопозитивний результат. Проведення біопсії може стати причиною ускладнень – збільшує ризики інфекцій, може стати причиною появи крові в спермі або еякуляті.

ПСА рекомендують проводити лише з урахуванням усіх ризиків у віці від 55 до 69 років. Старше 70 років робити ПСА як скринінг не рекомендується.

Найчастіше використовують ПАП-тест (мазок на цитологію), який допомагає визначити зміни в організмі, які при відсутності лікування можуть привести до раку.

Таку діагностику рекомендується проводити жінкам у віці від 21 до 29 років мінімум кожні три роки. У віці від 30 до 65 років ПАП-тест треба продовжувати робити з таким же інтервалом, а також додати до цього тест на вірус папіломи людини – кожні 5 років. Жінкам за 65 років робити скринінг не рекомендується за умови, що вони робили регулярно тести до цього і не мають факторів ризику.

За наявності факторів ризику, ПАП-тест рекомендується робити раз на рік. Серед таких факторів: куріння, ВІЛ-інфекція, вірус папіломи високоонкогенних типів, ослаблена імунна система через прийом кортикостероїдів, часта зміна статевих партнерів без використання презервативів, рак шийки матки у матері / бабусі / сестри, ранній початок статевих стосунків (до 16 років).

Загальних рекомендацій для скринінгу раку печінки немає, слід враховувати індивідуальні ризики.

Найбільш вагомі фактори – гепатит В або С, цироз печінки. Надмірне вживання алкоголю та пов'язані з цим хвороби також підвищують ризики.

"Якщо ризик високий, лікар може порадити проходити скринінг. Це може бути аналіз крові на наявність білка альфа-фетопротеїну або ультразвукове дослідження печінки", – написала Супрун.

Однак, аналіз крові може показати помилково негативні результати, водночас цей білок може підвищуватися внаслідок та інших станів.

Конкретних рекомендацій щодо проведення скринінгу немає. У цьому випадку також важливо враховувати фактори ризику та консультуватися зі своїм лікарем.

Дослідження показують, що рак шкіри будь-якого типу частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок, серед людей зі світлою шкірою, осіб, які користуються соляріями, отримували сонячні опіки або перенесли рак шкіри.

Конкретні чинники ризику для меланоми включають наявність атипової родимки, множинні родимки (більше ста) і сімейну історію меланоми. Як і для більшості видів раку, ризик меланоми зростає з віком.

Повний пост Супрун:

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Facebook / Уляна Супрун

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