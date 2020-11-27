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/ Онкологія

Новий метод лікування раку "вбиває" пухлину зсередини – дослідження

  • Дослідники довели ефективність нового підходу в лікуванні раку шийки матки

  • Він забезпечує кращий контроль над пухлиною та викликає менше побічних ефектів

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Новий спосіб застосування променевої терапії значно покращує виживаність пацієнток з раком шийки матки.

Результати використання персоналізованого підходу підтверджуються даними міжнародного дослідження EMBRACE I, пише MedicalXpress.

У всьому світі рак шийки матки займає четверте місце по смертності серед всіх видів раку у жінок. Стандартне лікування складається з хірургічного втручання на ранній стадії. На місцево -розповсюдженій стадії, коли пухлина перевищила певний розмір або проросла в орган, але до появи будь-яких метастазів, використовується комбінація дистанційної променевої терапії та хіміотерапії, яка зменшує розмір новоутворення.

Для боротьби із залишковою пухлиною вчені з Віденського медуніверситету використовували брахітерапію. Це метод променевої терапії, в якому джерело випромінювання тимчасово вводиться в матку. Через спеціальний аплікатор його можна розмістити в потрібному положенні. Процес цілеспрямованого опромінення управляється дистанційно. Для високоточною візуалізації пухлини використовували МРТ. Такий підхід дозволяє збільшити дозу для новоутворення і знизити ризик для оточуючих тканин.

У 92% випадків, пролікованих з використанням нового методу, первинна пухлина в області шийки матки не виявлялася навіть через п'ять років після лікування. Такий метод корисний пацієнткам з запущеними пухлинами (стадія IIIB). На цій стадії злоякісного процесу спостерігалося поліпшення більше ніж на 15% в порівнянні з попереднім дослідженням (RetroEMBRACE, показники якого склали всього 75%).

Раніше MedOboz писав, що американська компанія Purdue Рharma визнала свою провину в опіоїдній кризі. Виробник платив лікарям за виписування більшої кількості рецептів на свій знеболюючий засіб "Оксиконтин".

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Місце
Австрія
Тег
лікування раку
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