Гроші, призначені на лікування дітей, хворих на рак, пустили на ремонт доріг у Львівській області.

Як Кабінет міністрів міг взагалі до такого додуматися?!

Свіже розпорядження не збільшує допомогу хворим, але і не обходить його стороною. Наші міністри та їх голова забрали 62 млн з бюджету програми, спрямованої на удосконалення діагностики дитячої онкології, "на покращення стану автомобільних доріг".

Чому, незважаючи на високу захворюваність на рак, гроші наполегливо закатують в асфальт, витрачають на красиві фасади і взагалі на що завгодно, тільки не на порятунок людських життів?

Лариса Лавренюк, яка керує Фондом допомоги онкохворим дітям "Краб", вже висловила своє обурення у Фейсбуці. Думаю, вона не остання.

"Оу, в онкології 104 752 тис виявилися зайвими... Так вирішив Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України. Дійсно, навіщо нам діагностика? Та й ліки ми ще ж не повним списком купуємо... Так, краще мати гарні-гарні дороги. Щоб приємно було тікати з цієї країни..."

У цієї влади немає нічого святого! Їм наср*ти, що в країні пандемія коронавируса, епідемія раку, злидні. Дороги повинні бути відремонтовані. Для їзди на двоколісному?

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