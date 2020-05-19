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/ Онкологія

Названо спеції, які запобігають розвитку раку

1.2т
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Трави і спеції, завдяки своїм протизапальним і антиоксидантним властивостям, відмінно зміцнюють імунітет і здатні запобігти онкологічним захворюванням.

Зокрема, щоб знизити ризик виникнення різних видів раку, медики рекомендують регулярно вживати вісім видів спецій. Про це пише MBS.news.

Насамперед фахівці відзначають ефективність імбиру. Він містить гінгерол, який уповільнює темпи зростання ракових клітин у товстій кишці, а також у простаті і яєчниках.

Імбир і каєнский перець

Імбир і каєнский перець

Каєнський перець містить капсаїцин. Він зменшує ріст злоякісних клітин у передміхуровій залозі.

Пригнічує розвиток злоякісних утворень, за рахунок запобігання появи нових ракових клітин, і екстракт кориці. До того ж найефективніше ця властивість захищає від раку товстої кишки та шийки матки.

Куркума і кориця

Куркума і кориця

А ось у складі куркуми міститься багато куркуміну, який завдяки фенольним сполукам знижує ризик розвитку раку шлунка, легень і молочних залоз.

Орегано, на відміну від інших трав, не тільки сповільнює ріст ракових клітин, але й викликає їхню загибель. Відбувається це через кверцетин, який міститься в рослині. Орегано ефективне проти раку простати і товстої кишки.

Орегано і масло петрушки

Орегано і масло петрушки

Здатна зменшити ріст злоякісних утворень у легенях речовина міристицин, яка міститься в ефірному маслі петрушки. Також вона знешкоджує канцерогенні речовини з тютюнового диму. А ще в петрушці є апігенін, який зменшує розвиток пухлин.

Розмарин і часник

Розмарин і часник

Кофеїнова і розмаринова кислоти, які є у розмарині, теж здатні запобігти росту ракових клітин, викликаних вільними радикалами.

І нарешті в часнику містяться алліцин, флавоноїди і селен, які можуть зменшити ріст злоякісних утворень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики вказали на важливість правильного харчування для очищення організму від надмірної кількості вільних радикалів, які провокують так званий окислювальний стрес.

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Теми
живлення здоров'я
Теги
продукти від раку харчування рак
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