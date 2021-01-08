Названо напій, який знижує ризик розвитку раку

Ризик виникнення раку у людини можна знизити, якщо регулярно пити чай з імбирем.

Як передає видання Express, в корені цієї рослини є гингерол. Це речовина, яка має відповідні захисні властивості, а також бореться з "клітинним стресом", який гальмує процеси старіння.

Дослідники вважають, що найбільший ефект імбир дає в комбінації з зеленими видами чаю.

Більш того, імбир зміцнюємо імунітет, допомагає організму боротися з різними хворобами, в тому числі з інфекціями і розладами шлунку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених з'ясувала, що високий або низький ризик розвитку раку є вродженим. Тому люди, які курять і ведуть нездоровий спосіб життя, не обов'язково можуть захворіти.