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/ Онкологія

Названо напій, який знижує ризик розвитку раку

1.9т
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Ризик виникнення раку у людини можна знизити, якщо регулярно пити чай з імбирем.

Як передає видання Express, в корені цієї рослини є гингерол. Це речовина, яка має відповідні захисні властивості, а також бореться з "клітинним стресом", який гальмує процеси старіння.

Дослідники вважають, що найбільший ефект імбир дає в комбінації з зеленими видами чаю.

Більш того, імбир зміцнюємо імунітет, допомагає організму боротися з різними хворобами, в тому числі з інфекціями і розладами шлунку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених з'ясувала, що високий або низький ризик розвитку раку є вродженим. Тому люди, які курять і ведуть нездоровий спосіб життя, не обов'язково можуть захворіти.

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Автор
Кирило Лютий Кирило Лютий
Тег
продукти від раку
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