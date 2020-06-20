Названо фактор, який підвищує ризик смерті від раку

Малорухливий спосіб життя підвищує загрозу смерті від онкологічних захворювань на 82%.

До такого висновку прийшли вчені з Техаського університету, повідомляє MedicalXpress.

У матеріалі наголошується, що фахівці спостерігали за рівнем фізичної активності більше восьми тисяч осіб старше 45 протягом п'яти років. Ні у кого з них не було онкологічних захворювань на початку експерименту. З 2009-го по 2013 рік серед них 268 померли від раку.

Під час експерименту виявилося, що у добровольців із найнижчим рівнем фізичної активності ризик смерті від раку виявився на 82% вище порівняно з тими учасниками, які вели найбільш рухливий спосіб життя.

"Це перше дослідження, яке виразно вказує на прямий зв'язок між відсутністю фізичної активності і смертю від раку", – сказала провідна авторка роботи Сьюзан Гілкріст.

За її словами, що довше людина веде сидячий спосіб життя до появи онкологічного захворювання, то вищий ризик летального результату.

Також вчені з'ясували, що хоча б 30 хвилин у день помірної фізичної активності, наприклад, їзди на велосипеді, замість сидячого проведення часу може знизити ризик смерті від раку на 31%.

"Я кажу своїм пацієнтам, щоб вони подумали про те, що на роботі можна стояти по п'ять хвилин кожну годину або підніматися по сходах замість ліфта. Здається, що це зовсім небагато, проте це дослідження говорить, що навіть легка активність збільшує шанси вижити після захворювання раком", – наголосила Гілкріст.

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