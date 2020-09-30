Названий спосіб спровокувати рак кишківника

Китайський лікарі з'ясували, що часте вживання насіння дині може стати причиною розвитку раку кишківника.

Як пише Oriental Daily, до лікарів звернулася літня пара з Уханю, виявивши кров у калові. Після необхідних досліджень і аналізів у подружжя виявили злоякісну пухлину кишківника.

З'ясувалося, що протягом двох років пара вживала насіння дині. Щодня вони з'їдали по 250 грамів на кожного. Вони стали причиною розвитку онкології.

Насіння дині дійсно вважаються корисними для вживання в їжу. У них багато білків, вітамінів і жирних кислот. При цьому, лікарі відзначають, що не варто зловживати насінням дині, оскільки плоди вирощують за допомогою великої кількості добрив. Вони стають причиною раку кишківника і печінки.

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Симптоми раку товстої кишки:

зміни в звичках кишківника, якщо вони тривають більше декількох днів: запор, діарея;

судоми і здуття живота;

відчуття повного кишечника через зростання пухлини;

кров в калі;

безпричинна втрата ваги;

втома;

задишка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіки у віці до 50 років схильні до вищого ризику захворювання раком кишківника ніж старші покоління.