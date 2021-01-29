Лікарі назвали небезпеку пітливості

Раптова пітливість без очевидної причини може бути ознакою серцевого нападу. Якщо людина при цьому страждає від супутнього запаморочення, задишки або болю в грудях, то це говорить про передінфарктний стан.

Рясне виділення вологи з організму після тренування або в жаркий день – це нормальне явище. Однак потовиділення, яке супроводжується різким болем у грудях, часто говорить про те, що потрібно терміново звернутися до лікаря, пише Express з посиланням на дані Британського фонду серця.

За словами експертів, причина полягає в тому, що для перекачування крові через закупорені артерії серця потрібно набагато більше зусиль. У зв'язку з цим тіло людини починає більше потіти, щоб знизити температуру під час додаткової напруги.

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