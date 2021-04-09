Соколова пояснила, чому закон про часткову легалізацію медканабісу не допоможе онкохворим українцям

Постанова Кабінету міністрів № 324, що частково легалізує використання препаратів із канабісом у медичних цілях, не до кінця вирішила цю проблему в Україні й дозволила тільки дорогі препарати.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявила журналістка Яніна Соколова, яка раніше перемогла рак. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online ввечері в п'ятницю, 9 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про ухвалення цієї постанови журналістка сказала: "Це невелика перемога, але... Це коли ви приходите в гості, вам раді, але не до кінця".

Вона пояснила, що закон "не до кінця заповнює всі опції", які стосуються доступу до медичної марихуани.

Один із дозволених препаратів (Набілон) приймається, щоб усунути наслідки хіміотерапії. Набіксімолс, який знімає м'язові спазми, приймають під час розсіяного склерозу, розповіла журналістка.

Однак, як заявила вона, онкохворі українці не зможуть купити вказаний препарат. Свої слова Соколова пояснила високою ціною медикаментів.

"Ми з вами стикаємося з питанням, коли ці препарати... ціна яких досить дорога (це від 2055 і від 640 доларів відповідно) є недоступними широкому колу українців", – сказала Соколова.

Вона додала, що в європейських країнах електронні сигарети з канабісом, які застосовують при онкології, коштують 25-30 доларів. Вони також дають мінімум побічних ефектів.

Яніна Соколова Telekritika

Нагадаємо:

в Україні дозволили використовувати в медичних цілях деякі лікарські препарати на основі канабісу.

Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, який імітує дію ТГК (тетрагідроканабінол – головний психоактивний компонент канабісу) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій.

Фрагмент програми:

Раніше OBOZREVATEL зібрав 5 мотивувальних історій зірок, які перемогли рак. Журналістка Яніна Соколова боролася з цією хворобою 7 місяців.