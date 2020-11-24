Ізраїльські вчені вперше видалили ракові клітини "елегантною хіміотерапією"

Ізраїльські вчені за допомогою "елегантної хіміотерапії" змогли знищити ракові клітини у мишей, не викликавши жодних побічних ефектів.

Про це повідомило видання Times of Israel. За словами вчених, згодом ця технологія допоможе продовжити життя онкохворих людей.

"Це перше дослідження в світі, яке доводить, що система редагування генома CRISPR, яка працює шляхом розрізання ДНК, може ефективно використовуватися для лікування раку у тварин", – сказав професор Ден Пір, експерт з раку з Тель-Авівського університету.

За словами вчених, ракові клітини, оброблені таким чином, ніколи більше не стануть активними.

"Якщо ми зможемо використовувати цю технологію, то за три процедури ми зможемо знищити пухлину. Ця технологія може фізично розрізати ДНК в ракових клітинах, і ці клітини не виживуть", – підкреслив Пір.

Він також назвав цей метод "елегантною хіміотерапією" і зізнався, що мріє про те, коли він замінить традиційне лікування раку, яке може завдати серйозної шкоди хворим, оскільки застосовується до всього тіла.

У дослідженні використовувалася технологія редагування генома, яка наразі застосовується лише до рідкісних захворювань і тільки на віддалених з організму клітинах. Воно була адаптована для редагування або "видалення" ракових клітин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, модифікований штам канабісу, створений вченими, може бути руйнівним для деяких видів ракових клітин, залишаючись при цьому абсолютно нешкідливим для власних клітин людського організму.

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