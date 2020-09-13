Електронні сигарети сприяють розвитку раку грудей – вчені

Вплив парів електронних сигарет створює середовище, яке сприятиме розвитку пухлин у грудях та інших частинах тіла.

До такого висновку прийшли вчені з Єльського і Прінстонського університетів, які провели експеримент на мишах, передає Daily Mail.

Одну групу гризунів тримали на свіжому повітрі, а іншу – в приміщенні з парами вейпу. Потім обом групам зробили уколи з клітинами раку грудей і через тиждень з'ясувалося, що у другої групи пухлини росли в два рази швидше.

У мишей, які вдихали пари електронних сигарет, також з більшою ймовірністю розвиваються легеневі метастази, які часто призводять до летального результату.

Як писав OBOZREVATEL, лікарі визначили небезпечний компонент суміші для вейпов, який викликає онкозахворювання.