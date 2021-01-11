Комаровський пояснив, як вакцини від COVID-19 можуть допомогти боротьбі з раком

Винахід вакцини проти коронавірусу може підштовхнути вчених до прориву в лікуванні онкологічних захворювань.

Таку думку в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман висловив український педіатр Євген Комаровський. Запис розмови вийшов на YouTube-каналі журналістки 11 січня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Комаровський і Бацман. Джерело: Скриншот відео

Лікар зазначив, що йдеться про мРНК-вакцини. За цією технологією виробляються вже дві вакцини від SARS-CoV-2 – американською компанією Moderna і німецькою BioNTech спільно з американською Pfizer.

"Завдяки пандемії виграють ті, у кого є мізки, хто може робити правильні висновки. Найімовірніше, завдяки мРНК-вакцинам буде величезний прорив в області лікування онкологічних хворих. Це дуже важливо", – сказав Комаровський.

Він додав, що BioNTech була лідером у дослідженнях того, як за допомогою мРНК-вакцин боротися з онкологічними захворюваннями. Як наслідок, німецькій фірмі вдалося, використовуючи ці розробки, створити вакцину проти COVID-19.

"Суть її полягає в тому, що молекули РНК в особливій наножировій плівочці потрапляють в організм (це дуже складно навіть просто пояснити!), і вони в самому організмі людини починають виготовляти один із білків вірусу, і тут же у величезній кількості на нього виробляються антитіла. Такої технології ніколи в медицині не було. Треба враховувати, що РНК і жирова плівка, в якій вона знаходиться, дуже нестабільні. Тому й потрібна дуже низька температура [для зберігання таких вакцин]", – зазначив педіатр.

Як писав OBOZREVATEL:

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У МОЗ планують, що чотири з п'яти етапів вакцинації українців займуть близько року – з лютого 2021 року до березня-2022.

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