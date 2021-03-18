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/ Онкологія

Біль у спині може бути симптомом раку печінки – вчені

15.9т
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Британські медики вважають, що біль у ділянці правої лопатки може бути симптомом онкологічного захворювання – раку печінки.

Обумовлено цей симптом тим, що метастази або сама пухлина подразнюють нерви, які сигналізують, що біль виходить від лопатки, пише Express.

Однак насправді неприємне відчуття концентрується в печінці. Біль, за даними вчених, може з'являтися в правому плечі або, в окремих випадках, по всій спині.

До інших ознак раку печінки належить жовтий колір шкірних покривів, втрата апетиту, темна або дуже бліда сеча, набряк живота, нудота або блювота.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, одним із ранніх симптомів раку шлунка може бути тривала диспепсія – нетравлення шлунка. Також серед ознак, які повинні змусити людину насторожитися, – безпричинна втрата ваги, постійна втома й інші.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Місце
Великобританія
Тег
рак
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Здоров'я Онкологія

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