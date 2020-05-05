Нові тарифи та підвищення зарплат на 50%: у МОЗ розповіли, що буде з медреформою

До 1 червня Міністерство охорони здоров'я України має намір запровадити нові принципи фінансування медичної галузі та розпочати низку важливих змін профільної реформи.

Про це під час брифінгу 5 травня заявив очільник відомства Максим Степанов, наголосивши, що перші кроки реорганізації стартують уже 11 травня (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, якими буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, отримають фінансування з державного бюджету не менше, ніж було 2019 року. Головним закупівельником залишається Національна служба здоров'я України. Все фінансування відбуватиметься винятково через неї", – підкреслив міністр.

Степанов додав, що з 1 червня за державною програмою медичної гарантії додатково фінансуватимуться такі пакети:

первинна медична допомога;

екстрена медична допомога;

гострий інфаркт міокарда;

гострий мозочковий інсульт у стаціонарних умовах;

чотири пакети для лікування коронавірусу.

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За його словами, тепер фінансування насправді покриватиме всі витрати, необхідні для лікування певної хвороби.

"Щоб підвищити зарплати 430 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн. Ми будемо звертатися до уряду та Верховної Ради щодо змін до бюджету. Вже цьогоріч наші медики повинні отримати суттєве збільшення зарплати не менш як на 50%", – акцентував увагу глава МОЗ на ще одному напрямі роботи.

Крім того, зазначив він, з 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність всієї госпітальної мережі, а також розроблення та затвердження державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.

Після цього на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими 2021 рокуздійснюватиметься фінансування галузі. Нові тарифи ґрунтуватимуться на ринкових зарплатах для працівників галузі та якісних стандартах медичної галузі.

"Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до того, щоб закрити 332 лікарні. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію. Це не означає, що ми збираємося припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 травня президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням до народу. Він дав зрозуміти, що перебіг другого етапу медреформи буде переглянутий, оскільки під загрозою скорочення опинилися 50 тисяч медиків.

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