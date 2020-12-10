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/ Неврологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Вчені з'ясували, у яких випадках COVID-19 розвиваються неврологічні ускладнення

  • Порушення з боку нервової системи можуть спостерігатися не тільки при тяжкому перебігу коронавырусноъ хвороби

  • У пацієнтів, які не потребують госпіталізації, також можуть розвиватися неврологічні ускладнення

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Коронавірусна хвороба може призводити до широкого спектру неврологічних ускладнень не тільки в тяжких, але і в помірних випадках.

Такого висновку дійшли вчені з університету Бостона в Массачусетсі, передає MedicalХpress.

Серед порушень з боку нервової системи були виявлені інсульт, судоми, рухові розлади, запальні захворювання, дисфункція головного мозку, яка викликає сплутаність свідомості і марення та багато іншого.

У дослідженні взяли участь 74 людини, у яких в період з 15 квітня по 1 липня 2020 року було виявлено COVID-19. Велика частина інфікованих коронавірусом не потребувала інтенсивної терапії. Це дозволило вченим припустити, що неврологічні ускладнення можуть бути звичайним явищем у людей з COVID-19 як середньої тяжкості, так і у людей з важким захворюванням.

Раніше MedOboz писав, що вчені виявили новий симптом коронавірусу, пов'язаний з очима.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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