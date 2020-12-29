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/ Неврологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Вчені визначили, як самотність впливає на мозок людини

5.8т
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Поширення COVID-19 вимагає від населення ізоляції. Оскільки раніше необхідності в такому заході безпеки не було, дослідники відзначають вплив самотності на мозок.

Як передає HealthDay, вчені з Канади виявили відмінності в об'ємі різних областей мозку та способах їх взаємодії.

Самотність все частіше визнається серйозною проблемою для здоров'я. За словами дослідників, розуміння того, як це проявляється в мозку, може стати ключем до запобігання неврологічним захворюванням та розробки більш ефективних методів лікування.

В межах цього дослідження використовувалися результати МРТ, генетичні дані та психологічна самооцінка для вивчення самотності у 40 000 осіб середнього та похилого віку. Дослідники порівняли дані тих, хто висловив самотність, з даними тих, хто цього не зробив.

Вони виявили дивовижні відмінності в мережі пасивного режиму роботи мозку, яка також відома як нейронна мережа оперативного спокою. Ці області мозку залучені в процеси спогадів, уяви та роздумів про інших.

У самотніх людей об'єм сірої речовини в мережі пасивного режиму роботи мозку був більше, а області цієї структури були більш міцно пов'язані одна з одною. Крім цього, склепіння мозку також краще зберігалося у самотніх людей.

Це говорить про те, що самотні люди можуть з більшою ймовірністю використовувати свою уяву, спогади про минуле або надії на майбутнє для подолання соціальної ізоляції.

Раніше MedOboz писав, що COVID-19 може призводити до широкого спектру неврологічних ускладнень не тільки у важких, але і в помірних випадках. Серед порушень були виявлені інсульт, судоми, рухові розлади, запальні захворювання.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Тег
Психологія
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