Вчені побоюються, що коронавірус може провокувати хворобу Паркінсона

Австралійські вчені вважають, що інфікування коронавірусом збільшує ризик розвитку хвороби Паркінсона.

Як передає New Atlas, нейробіологи побоюються, що після пандемії COVID-19 людство опиниться під хвилею нейродегенеративних захворювань.

Вчені з Інституту Флорі відзначили, що з'являється все більше даних про те, що COVID-19 може бути нейротропним вірусом. В такому випадку він зміг би проникати в тканини головного мозку і "запускати" хворобу Паркінсона.

Передбачається, що вірус спочатку може викликати запалення нейронів, а після цього наносити "другий удар", який призводить до нейродегенерації і, відповідно, до розвитку хвороби Паркінсона.

Вони також нагадали, що після пандемії іспанського грипу в 1918-1920 роках в світі через кілька років майже в три рази зросла кількість людей з хворобою Паркінсона. Однак для доказів зв'язку між хворобами потрібні більш детальні дослідження.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з Іспанії заявили, що коронавірус пошкоджує тільки специфічні органи людини, в тому числі легені, печінку, нирки, серце і нервову систему, але не весь організм.