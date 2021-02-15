У МОЗ назвали неврологічні розлади, від яких найбільше помирають українці

В Україні неврологічні розлади, серед яких хвороба Альцгеймера й інші деменції, потрапили до п’ятірки основних причин смерті та інвалідності людей. Зокрема, у 2019 році вони забрали життя 21 644 громадян (3,1% від загальної кількості летальних випадків).
Про це свідчать висновки, отримані експертами з міжнародного дослідження Глобального тягаря хвороб. Дані опублікував Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ у Facebook.
Зазначається, що в 2019 році неврологічні розлади спричинили 2,22 мільйона смертей у світі. В європейських країнах вони посіли третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань й спричинили 19,5% від загальної кількості летальних випадків у 2017 році.
В Україні вищезгаданий показник смертності підвищився за останні 29 років на 34% – у 1990-му було зафіксовано 14 214 летальних випадків, що становило 2,2% від загальної кількості.
Найпоширенішими формами неврологічних розладів, які спричиняють значну кількість смертей серед населення України, є хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші деменції.
У МОЗ підкреслюють, що зменшити тягар цих недуг можна, якщо уникати основних факторів ризику, до яких відносять:
високий індекс маси тіла;
куріння;
високий рівень глюкози;
вживання алкоголю.
Зауважимо, що раніше у МОЗ розповіли, від яких хвороб найчастіше помирають громадяни України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лікарі дійшли висновку, що депресія та вік можуть бути факторами, які викликають деменцію й хворобу Альцгеймера у жінок набагато частіше, ніж у чоловіків.
Також вчені вважають, що пацієнти з деменцією, зокрема найбільш поширеним її типом – хворобою Альцгеймера, схильні до підвищеного ризику зараження COVID-19.
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