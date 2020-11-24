Реабілітація після інсульту, черепно-мозкових та спортивних травм

В Житомирі відкрився центр догляду та реабілітації пацієнтів із захворюваннями центральної нервової системи (ЦНС).

Пацієнтам пропонується цілодобове перебування, повноцінне триразове харчування та медичний догляд на базі закладу.

Реабілітаційний центр працює в декількох напрямках:

догляд за людьми похилого віку;

відновлення після захворювань ЦНС;

реабілітація після черепно-мозкових травм та інсульту;

реабілітація після спортивних травм.

Центр надає допомогу людям, рухливість яких обмежена через перенесені хвороби або травми. У медзакладі працюють кваліфіковані фахівці: неврологи, реабілітологи, ерготерапевти, кінезіотерапевти, логопеди, а також спеціально навчений медперсонал. Їх мета – відновити здоров'я пацієнта та підвищити якість його життя.

У центрі працюють кваліфіковані фахівці

Послуги з реабілітації та догляду доступні як для жителів міста, так і області. Перебуваючи на базі центру, пацієнти будуть оточені турботою лікарів та медперсоналу, забезпечені всіма необхідними зручностями та якісним харчуванням.

Адреса реабілітаційного центру: Житомир, вул. Комерційна 2.

Телефони: 067 999 70 03, 0800 339 596.

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