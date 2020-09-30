Не суще зло: кілька фактів про користь комп'ютерних ігор

Для когось комп'ютерні ігри просто розвага, для когось – спосіб "вбити" час, а для когось – чи не єдиний спосіб розслабитися. Люди ж, які не бачать для себе інтересу в подібному проведенні часу, стверджують, що віртуальні ігри – непроглядне зло, яке тільки шкодить здоров'ю, психіці зокрема.

Однак численні дослідження вчених спростовують подібні твердження, доводячи, що помірне захоплення комп'ютерними іграми позитивно позначається на геймерах, в тому числі покращуючи когнітивні функції і підвищуючи гостроту зору.

MedOboz з'ясував, чому саме ігри корисні для здоров'я і скільки можна грати з користю.

Покращується робота мозку

Недавнє дослідження німецьких вчених показало, що проведення часу за комп'ютерними бродилками-головоломками сприяє покращенню функції головного мозку. Зокрема, гра позитивно впливає на ділянки мозку, що відповідають за пам'ять, сприйняття інформації, просторову орієнтацію і дрібну моторику.

Автори роботи припустили, що щоденні півгодинні сеанси відеоігор здатні "прокачати" мозок, примноживши якість когнітивних функцій.

Підвищується гострота зору і реакція

Як це не парадоксально, але ігри за комп'ютером здатні допомогти покращити зорові функції, зокрема, підвищити гостроту і здатність сприйняття більшої кількості деталей.

Так, американські дослідження продемонстрували цікавий результат: учасники експерименту, які проводили за екшн-іграми близько 30 годин на місяць, швидше знаходили задані точки на захаращених зображеннях, ніж ті, хто зовсім не грає. Крім того, інше дослідження показало, що віртуальні ігри здатні поліпшити візуальні якості, необхідні водіям, які сприяють зниженню ризиків ДТП на дорогах.

Однак ці позитивні ефекти можливі тільки при дотриманні правил роботи за комп'ютером: тримати монітор мінімум на відстані витягнутої руки, робити перерви кожні 30-40 хвилин і забезпечити хороше освітлення в приміщенні, щоб не допускати перенапруження очей.

Гра допомагає покращити зір і стати більш уважним до деталей. Батут

Збільшується тривалість концентрації уваги

Віртуальні ігри "прокачують" також посидючість і тривалість концентрації. Оскільки гравцеві необхідно безперервно контролювати все, що відбувається на екрані, з часом виробляється здатність не піддаватися на відволікаючі фактори і "не перемикатися", поки завдання не буде виконано до кінця.

Такі якості гравців зберігаються не тільки на час ігрового сеансу, але і зберігаються в повсякденному житті.

Профілактика деменції у літніх людей

Когнітивні функції з віком погіршуються і розвивається деменція, однак хороша новина в тому, що цього можна уникнути регулярними "тренуваннями" для мозку. І відеоігри в цьому питанні є одним з найбільш ефективних тренажерів.

Нещодавнє дослідження американських неврологів продемонструвало, що у літніх людей, які навчалися електронним іграм і приділяли такому дозвіллю близько години в день, істотно покращилися продуктивність мозку, короткочасна і епізодична пам'ять. При чому такий ефект зберігався протягом трьох місяців після припинення експерименту.

Головне – помірність

Незважаючи на те, що з комп'ютерних ігор можна витягти величезну користь, важливо знати міру і строго контролювати проведення часу за гаджетами (дорослим можна не більше 2 годин на день, дітям - значно менше), інакше замість позитивних ефектів можна заробити, наприклад, погіршення зору, проблеми з хребтом і навіть розлади психіки.

Справа в тому, що під час гри відчуття плину часу "стирається", і коли вам здається, що на гру пішло всього 10 хвилин, насправді вже може пройти годину і більше. Крім того, такі розваги здатні викликати звикання і формують залежність, від якої часто доводиться довго лікуватися.

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