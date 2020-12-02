Названо причини хронічного болю та слабкості після COVID-19

У деяких пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, спостерігається оніміння рук або ніг, слабкість та хронічний біль. За допомогою МРТ та УЗД вчені змогли визначити причину таких порушень.

Дослідники запропонували спосіб виявлення проблем з нервами та оцінки їх стану, пише MedicalХpress.

Завдяки цьому методу можна візуалізувати навіть невеликі нерви, що допоможе лікарям виявляти і лікувати нервові пошкодження у пацієнтів з COVID-19.

Під час коронавірусної хвороби нерви можуть пошкоджуватися при перевертанні хворого на живіт, щоб йому було легше дихати, а також через запальноу імунну відповідь або гематоми, що виникають як ускладнення від препаратів, розріджуючих кров.

Цей діагностичний підхід має важливе значення для реабілітації хворих після коронавірусної інфекції. Якщо візуалізація виявляє пошкодження нерва через запальну реакцію, пацієнту може бути краще звернутися до невролога. Якщо ушкодження викликане гематомою – необхідно негайно скоректувати прийом препаратів від тромбів.

Раніше MedOboz писав, як проявляються симптоми COVID-19 по днях. Деякі люди навіть не здогадуються, що вони інфіковані, в той час як іншим потрібна госпіталізація.