COVID-19 може частіше вбивати людей з неврологічними розладами – вчені

Люди з неврологічними розладами можуть частіше помирати від коронавірусу і складніше переносити період відновлення після хвороби.

До такого висновку прийшли дослідники Медичного центру Монтефіоре і Коледжу Альберта Ейнштейна. Свої результати вони оприлюднили в Neurology – офіційному журналі Американської академії неврології.

Вчені обробили дані 4 711 пацієнтів, які хворіли на коронавірус з березня по 16 квітня. У 581 з них (12%) були психологічні проблеми.

Провівши томографію мозку, у 55 пацієнтів виявили наслідки інсульту, а у 258 – розсіяне мислення.

Імовірність смерті у тих, хто пережив інсульт, була удвічі вищою, ніж у їхніх здорових однолітків (49% проти 24%). Серед людей з розсіяним мисленням ймовірність летального випадку склала 40% – на 7% вище, ніж у контрольної групи.

Глава відділення нервово-судинної хірургії Девід Альтшуль пояснив, що пацієнти з такими симптомами можуть вмирати частіше, ніж ті, у яких є проблеми з легенями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені з'ясували, що коронавірус смертельно небезпечний для людей з діабетом і серцево-судинними захворюваннями через те, що у них в організмі спостерігається підвищений рівень холестерину.

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