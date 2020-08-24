Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Неврологія

У Британії забили на сполох через тисячі людей, які підсіли на новий антидепресант

2.7т
Читати матеріал російською

Британські психіатри занепокоїлися зростанням випадків застосування прегабаліну – так званих ліків від тривожності. Вони вважають, що препарат може бути шкідливим для здоров'я.

У серпні Служба громадського здоров'я Великобританії заявила, що кількість виписаних рецептів за рік перевищила рекордні 7,5 млн. Це сталося після того, як у 2019 році його розкласифікували в контрольовані наркотичні засоби класу С, пише Daily Mail.

Прегабалін уперше отримав ліцензію в 2004 році як ліки від епілептичних припадків, а потім від невропатичного або нервового болю, тому що він блокує больові сигнали в головному мозку.

Пацієнти, які приймали препарат, заявили, що почуваються спокійніше, тому лікарі почали пропонувати їх як ліки від неспокою.

Спочатку передбачалося, що препарат і його м'якший "родич" габапентин можуть стати менш небезпечною альтернативою знеболювальним, які викликають звикання, а також бензодіазепіновим лікам, таким як діазепам (також відомий як валіум, альпразолам або ксанакс). Але насправді все виявилося інакше.

Експерти заявили, що, крім звикання, у пацієнтів, що приймали прегабалін, виникали думки про самогубство та збільшувалася вага.

Одна з пацієнток Міранда Леві описала, які почуття вона відчуває, коли забуває прийняти прегабалін: "Ранній вечір, я в місті, щоб зустрітися з другом. Я дивлюся у свій телефон – зараз 18:00. Я копаюся в сумці, щоб намацати упаковку таблеток, і я не можу їх знайти. Я в паніці викидаю сумку на тротуар. Таблеток там немає. Я залишила їх удома? Недовго думаючи, я телефоную своєму другу, перепрошую і сідаю назад в поїзд. Якщо я не повернуся в протягом наступної години, я почну пітніти, а потім відчую запаморочення".

За словами директора інформаційної інтернет-служби про наркотики Drugwise Гаррі Шапіро, сотні тисяч британців можуть підсісти на вказаний препарат і їм складно буде перестати його вживати.

Він зазначив, що основна проблема з прегабаліном полягає в тому, що немає чітких рекомендацій, як довго пацієнти мають приймати його.

Зі свого боку психолог Джеймс Девід звернув увагу на відсутність досліджень, які показували б кількість людей, у яких з'явилося звикання до препарату. Одним легко перестати приймати його, іншим – складно.

При цьому старший психіатр Королівського коледжу Лондона Аллан Янґ підкреслив, що він і раніше висловлював побоювання про те, що у людей може формуватися залежність від цих ліків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії в 2019 році почали продавати пристрої, які здатні полегшити симптоми депресивних захворювань за допомогою слабких електричних розрядів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Місце
Великобританія
Тег
депресія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Неврологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини