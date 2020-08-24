У Британії забили на сполох через тисячі людей, які підсіли на новий антидепресант

Британські психіатри занепокоїлися зростанням випадків застосування прегабаліну – так званих ліків від тривожності. Вони вважають, що препарат може бути шкідливим для здоров'я.

У серпні Служба громадського здоров'я Великобританії заявила, що кількість виписаних рецептів за рік перевищила рекордні 7,5 млн. Це сталося після того, як у 2019 році його розкласифікували в контрольовані наркотичні засоби класу С, пише Daily Mail.

Прегабалін уперше отримав ліцензію в 2004 році як ліки від епілептичних припадків, а потім від невропатичного або нервового болю, тому що він блокує больові сигнали в головному мозку.

Пацієнти, які приймали препарат, заявили, що почуваються спокійніше, тому лікарі почали пропонувати їх як ліки від неспокою.

Спочатку передбачалося, що препарат і його м'якший "родич" габапентин можуть стати менш небезпечною альтернативою знеболювальним, які викликають звикання, а також бензодіазепіновим лікам, таким як діазепам (також відомий як валіум, альпразолам або ксанакс). Але насправді все виявилося інакше.

Експерти заявили, що, крім звикання, у пацієнтів, що приймали прегабалін, виникали думки про самогубство та збільшувалася вага.

Одна з пацієнток Міранда Леві описала, які почуття вона відчуває, коли забуває прийняти прегабалін: "Ранній вечір, я в місті, щоб зустрітися з другом. Я дивлюся у свій телефон – зараз 18:00. Я копаюся в сумці, щоб намацати упаковку таблеток, і я не можу їх знайти. Я в паніці викидаю сумку на тротуар. Таблеток там немає. Я залишила їх удома? Недовго думаючи, я телефоную своєму другу, перепрошую і сідаю назад в поїзд. Якщо я не повернуся в протягом наступної години, я почну пітніти, а потім відчую запаморочення".

За словами директора інформаційної інтернет-служби про наркотики Drugwise Гаррі Шапіро, сотні тисяч британців можуть підсісти на вказаний препарат і їм складно буде перестати його вживати.

Він зазначив, що основна проблема з прегабаліном полягає в тому, що немає чітких рекомендацій, як довго пацієнти мають приймати його.

Зі свого боку психолог Джеймс Девід звернув увагу на відсутність досліджень, які показували б кількість людей, у яких з'явилося звикання до препарату. Одним легко перестати приймати його, іншим – складно.

При цьому старший психіатр Королівського коледжу Лондона Аллан Янґ підкреслив, що він і раніше висловлював побоювання про те, що у людей може формуватися залежність від цих ліків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії в 2019 році почали продавати пристрої, які здатні полегшити симптоми депресивних захворювань за допомогою слабких електричних розрядів.

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