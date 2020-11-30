Популярний препарат Актовегін призначають при порушеннях обмінних процесів в мозку, ранах і опіках, ускладненнях при раку і навіть вагітним. Випуском лікарського засобу займається фармфірма "Сотекс", яка відноситься до Takeda Pharmaceutical. Актовегін виробляють з крові телят і він є натуральним лікарським засобом. Він дозволений і активно продається в Росії і Україні, але заборонений в таких розвинених країнах, як Канада і США, де перед виходом на ринок препарати проходять жорсткий контроль.

Виробники запевняють, що Актовегін ефективний та безпечний, однак багато лікарів і вчених вважають інакше. Нижче представлена точка зору одного з прихильників "трушної" доказової медицини MED GOblin. Йтиметься про те, як вивчалася ефективність цього лікарського засобу. Автор глибоко проаналізував наукову статтю в журналі Stroke, в якій "доводять, що актовагін (в порівнянні з плацебо) покращує когнітивні функції у постінсультних хворих.

По факту:

До дизайну є дрібні придирки – в групі плацебо відчутно більше людей з діабетом (гіперглікемія – фактор ризику деменції). Хворих оцінювали по різних шкалах через 3-6-12 місяців. Виявилось, шо не усі пацієнти були доступні для оцінки, в таких випадках їх бали підміняли попередніми, або найнижчими можливими. Такий підхід може спотворювати результати (що автори і самі визнають). Автори не можуть сказати ТОЧНО який ступінь (і який генез) деменції був у пацієнтів ДО інсульту. Пацієнтів оцінювали по шкалі ADAS-Cog+. В групі актовегіну через 12 місяців оцінка достовірно зменшилась на 3,7 бали більше ніж у плацебо. Вроді круто? Вроді да. Якщо не брати до уваги, шо стартовий бал у хворих був 29. А в здорової людини він мусить бути 5. З попереднього пункту випливає підміна клінічних результатів сурогатними. Так, бали покращились, але більш самостійними чи соціально адаптованими пацієнти не стали. Кількість хворих з діагнозом "деменція" у групах після лікування статистично не відрізнялась. Плюс по шкалі NIHSS різниці теж не було. Актовегін призначали півроку. По середньоаптечним цінам вартість такого лікування складе біля 20 тис. гривень. Питання: може краще заплатити те саме за реабілітацію? В групі актовегіна сталося 13 повторних інсультів, у групі плацебо 5. Різниця була недостовірною (якби було на 1 інсульт більше – стала б достовірною). При цьому чоловіків з повторним інсультом в групі Акт було 73%, в групі Плац 40%. Це вже достовірна різниця і автори феномен пояснити не можуть. Дослідження проводилось у росії, Білорусі, Казахстані. Спонсор дослідження – компанія Takeda. Дослідники отримали від фірми гонорари.

Все це можна перевірити у тексті публікації. Що з наведеного важливе – вирішуйте самі.

В підсумку – трайл аху*нний. Особливо назва красіва – ARTEMIDA. В деяких міфах Артеміда (богиня полювання, в нашому випадку на телят) ототожнюється з Гекатою. Геката – давньогрецька богиня пекла, чаклунства, відьом і отруйних рослин. Так шо nomen est omen.

P.S. Коли до вас прийде медпредставник зі "свіжим дослідженням Актовегіну" передавайте йому привіт ;)

P.P.S. Ніколи не пасуйте перед гучними назвами типу "Stroke". Читайте і розбирайтесь самі.

І ще трохи інформації про чудо-препарат: не має схвалення FDA; не проходив клінічних випробувань; може бути причиною розвитку хвороби Крейцфельда-Якоба; на англомовному сайті Takeda Pharmaceutical не значиться в списку вироблених нею ліків.

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