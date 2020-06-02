Названо спосіб сповільнити поширення коронавірусу

Покриття поручнів у громадському транспорті, ручок дверей і візків у магазинах та спортивного інвентарю у спортзалах міддю допоможе запобігти розповсюдженню коронавірусу.

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Таку заяву зробив старший мікробіолог університету Саутгемптона, професор Вільям Ківіл, пише Daily Mail. Він зазначив, що небезпечна інфекція може виживати і передаватися людині близько трьох діб на сталевих та пластикових поверхнях. Однак на міді вірус дезактивується уже через чотири години.

Науковець пояснив, що коли збудник хвороби осідає на цьому металі, його іони атакують ліпідну мембрану вірусу – структуру, яка його захищає. Відтак, мідь проникає всередину клітини і знищує ДНК COVID-19.

Пандемія коронавірусу

Також професор Ківіл, який вивчає дезінфекційну дію міді вже більше 20 років, зазначив, що екрани в ресторанах швидкого харчування та банкомати також варто було би покривати захисним мідним шаром.

До речі, у листопаді 2019 року у США оприлюднили результати досліджень, згідно з якими на мідних лікарняних ліжках у відділеннях інтенсивної терапії було виявлено в середньому на 95% менше бактерій, ніж на звичайних ліжках в закладах охорони здоров’я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Вищої ради з наукових досліджень Іспанії з'ясували, що морська вода здатна знищувати вірус COVID-19. Таким же ефектом володіє вода в басейнах і СПА-салонах, де її дезінфікують. Однак в прісній воді коронавірус виживає.