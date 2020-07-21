Названо схожі на COVID-19 захворювання: як відрізнити

Лікарі стверджують, що новий тип коронавірусу, інформація про який не сходить з вуст із кінця минулого року, пацієнти іноді все ще плутають з іншими захворюваннями.

Трапляється це через те, що їхні симптоми дуже схожі на ознаки COVID-19. Про те, які хвороби особливо недовірливі люди можуть сприйняти за цю інфекцію, пише "Рамблер" із посиланням на медиків.

ГРВІ та ГРЗ

Перші симптоми коронавірусу, ГРЗ і ГРВІ досить схожі – висока температура, головний біль, кашель і слабкість. Але якщо крім цих ознак людину починають турбувати біль у горлі і нежить, то в цьому випадку йдеться про застуду або грип.

Коронавірус можна переплутати з іншими хворобами

Алергія

Втрату нюху медики називають однією з головних ознак коронавірусної інфекції. Водночас аносмія є також частим симптомом алергічного риніту. Щоб відрізнити алергію від COVID-19, потрібно вжити антигістамінний препарат і використовувати краплі для носа з протиалергічним ефектом. За словами фахівців, після цього алергіки швидко відчувають покращення, тоді як у випадку з коронавірусом нюх так миттєво не відновиться.

ЛОР-запалення

Медики підкреслюють, що однозначно не можна переплутати з COVID-19 отит, а ось аденоїдит і риносинусит цілком можна.

"Вміст носа починає стікати задньою стінкою глотки, що може викликати досить сильні напади кашлю. Саме цю ознаку особливо недовірливі люди можуть прийняти за прояв коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найчастіше у такому випадку починає боліти також горло, тому зараження COVID-19 можна виключити. Однак, якщо у вас є сумніви, краще здати мазки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус представлений у шести різних формах, і у кожної є своя група симптомів. Експерти розробили додаток COVID Symptom Study для прогнозування того, яким пацієнтам потрібна госпіталізація.

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