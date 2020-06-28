Названо основні ознаки дефіциту вітаміну D, який критично важливий при COVID-19

Європейські вчені встановили, що дефіцит вітаміну D в організмі серйозно збільшує ризик смерті від коронавірусу COVID-19, при цьому зауважити брак вітаміну досить складно, оскільки симптоми занадто схожі з втомою, старінням організму або стресом.

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Видання The Sun опублікувало вісім ознак, що свідчать про нестачу вітаміну D.

Незрозумілі болі

Про низький рівень вітаміну D можуть свідчити біль у нижній частині спини або в кістках в цілому. Це пояснюється тим, що вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, необхідний для здорових зубів і кісток.

Вчені також звертають увагу, що дефіцит вітаміну D у дітей може призвести до деформацій кісток і рахіту.

Часті хвороби

Вітамін D фактично є стимулятором для імунної системи. Саме завдяки йому вона працює на повну силу.

Крім того, раніше вчені встановили, що вітамін D дуже ефективний при захисті від респіраторних інфекцій і допомагає організму боротися з інфекціями.

Проблеми з кістками

Вітамін D грає ключову роль в тому, як кальцій засвоюється організмом. Якщо кістки втрачають кальцій та інші мінерали, це загрожує частими переломами або болями в кістках.

Постійна втома і млявість

Вітамін D може допомогти при низькому рівні еритроцитів і гемоглобіну в крові, які провокують постійну втому. Крім того, вітамін D підвищує рівень енергії і покращує роботу м'язів.

Депресія

Дослідження вчених показали, що 65% людей похилого віку, які страждають депресією, мали низький рівень вітаміну D. Крім цього низький рівень вітаміну D може провокувати відчуття "туману в голові", що знову ж таки призводить до депресивного стану.

Нестача вітаміну D може призвести до депресії

Тривале загоєння ран

Нестача вітаміну D також безпосередньо впливає на те, як довго буде гоїтися незначний поріз або сходитиме синець.

Біль у м'язах

Якщо після тренувань або фізичних навантажень ви почуваєте себе хворим або вам боляче встати з дивана, це також свідчення нестачі вітаміну D. Це пояснюється тим, що рецептори вітаміну D знаходяться в нервових клітинах, які називаються ноцицепторами. Саме ці нервові клітини "відчувають" біль в організмі.

Випадіння волосся

Незважаючи на те, що одним з головних факторів втрати волосся називають стрес, встановлено, що нестача вітаміну D також провокує облисіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали головний продукт, який відновлює вітамін D в організмі.

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