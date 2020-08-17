Названо тканину, яка захищає від COVID-19: вірус розпався за добу

Учені з Канади провели експеримент і з'ясували, що бавовняний одяг може захистити шкіру від потрапляння на неї коронавірусу COVID-19.

До такого висновку дійшли фахівці Агентства суспільної охорони здоров'я і Манітобського університету, передають "Известия". Зокрема, під час нанесення SARS-Cov-2 на тканину зі стовідсоткової бавовни вірус деградував менш ніж за добу, і його неможливо було виявити.

Учені зазначили, що вибір одягу з такого матеріалу може знизити ймовірність зараження. Бавовна також є хорошою основою для багаторазових масок, хоч одноразові й надійніші.

Названо тканину, яка захищає від COVID-19

Під час досліджень фахівці помістили вірус на вісім різних матеріалів, серед яких – нітрилові рукавички для медичного огляду, посилені хімічно стійкі рукавички, респіраторні маски N-95 і N-100, Tyvek (особливий легкий і міцний нетканий матеріал), пластик, бавовна і нержавіюча сталь. Згодом за поведінкою SARS-CoV-2 стежили протягом трьох тижнів. Наприклад, на стовідсотковій бавовні вірус розпався протягом доби.

"Якщо бавовняний одяг покласти в шафу, то через добу його можна вважати умовно COVID-безпечним", – повідомив провідний науковий співробітник, заступник завідувача лабораторії аналізу показників здоров'я населення та цифровізації охорони здоров'я МФТІ Станіслав Відставний.

Він зазначив, що досліджувати різні тканини важливо, оскільки необхідно розуміти, у яких умовах вірус виживає і гине найшвидше.

На думку вчених, носіння бавовняних масок запобігає зараженню коронавірусом, оскільки тканина перегороджує шлях його частинок до шкіри і дихальних шляхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені, проаналізувавши 14 типів масок, дійшли висновку, що хірургічні маски – найефективніший метод захисту від коронавірусу. Вони затримують понад 90% крапельок слини, які передаються під час розмови.