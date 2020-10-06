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Названа нова дистанція, на якій передається коронавірус

  • В умовах недостатньої вентиляції зараження можливо від людини, яка перебуває на значній відстані

  • Крім того, заразиться також можна навіть від людини, яка вже пішла з приміщення

  • Разом з тим, найчастіше COVID-19 поширюється під час тісного контакту

20.9т
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Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) заявили, що коронавірус може поширюватися повітряно-крапельним шляхом на більшій, ніж очікувалося, відстані.

Про це повідомляється на сайті CDC. В оновлених рекомендаціях зазначено, що за певних умов люди, хворі на коронавірус, ймовірно, могли заражати інших людей, що знаходилися на відстані понад 1,8 метра (6 футів).

У зв’язку з виявленням таких випадків вчені заявляють про те, що в умовах недостатньої вентиляції приміщень зараження можливе і від людини, яка перебуває на значній відстані, та навіть від людини, яка вже пішла з приміщення.

Названа нова дистанція, на якій передається коронавірус

"Ці передачі відбувались у закритих приміщеннях, які мали недостатню вентиляцію. Іноді заражена людина важко дихала, наприклад, під час співу чи фізичних вправ. За цих обставин, як вважають вчені, кількість інфікованих найменших крапель та частинок, що виробляються людьми з COVID-19, стали достатньо концентрованими для поширення вірусу на інших людей. Люди, які були інфіковані, знаходились в одному просторі в той самий час або незабаром після того, як людина з COVID-19 пішла", – йдеться в оновлених рекомендаціях CDC.

При цьому у центрі зазначили, що найчастіше COVID-19 поширюється під час тісного контакту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кашель, чхання і розмови можуть поширювати коронавірус через мікрокраплі, які здатні подолати відстань у 2,5 метра по повітрю.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
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