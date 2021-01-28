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Наявність коронавірусу в українській сировині для китайського морозива не підтвердилася – посольство

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Офіційних підтверджень щодо наявності коронавірусу в китайському морозиві виробництва Tianjin Daqiaodao Food Co. Ltd, виготовленому з української сироватки, немає.

Про це повідомило Посольство України у Китаї у відповідь на запит "Радіо Свобода". Таку інформацію отримано від Генеральної митної адміністрації Китаю уточнили у відомстві.

У посольстві наголосили, що, за повідомленням китайських митників, перевірку імпортованої з України сировини на наявність коронавірусу не здійснювали через те, що необхідності у ПЛР-тестуванні сухої сироватки немає.

Загалом, щоб з’ясувати ситуацію навколо української сироватки нібито із коронавірусом, українське посольство в Китаї направило офіційні звернення до міністерства закордонних справ Китаю, міністерства комерції Китаю, Генеральної митної адміністрації, Комісії з охорони здоров’я Китаю, Народного уряду міста Тяньцзінь, Китайського Центру з контролю та профілактики захворювань, Спільного механізму запобігання і контролю пандемії Державної ради Китаю.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в північнокитайському місті Тяньцзінь нібито зараження коронавірусом виявили у партії китайського морозива, виробленого із сировини, імпортованої з України та Нової Зеландії.

Через це, за повідомлення місцевих ЗМІ, складські приміщення товарів, вироблених компанією, було опечатано.

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Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
їжа інфекція
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