Наявність коронавірусу в українській сировині для китайського морозива не підтвердилася – посольство

Офіційних підтверджень щодо наявності коронавірусу в китайському морозиві виробництва Tianjin Daqiaodao Food Co. Ltd, виготовленому з української сироватки, немає.
Про це повідомило Посольство України у Китаї у відповідь на запит "Радіо Свобода". Таку інформацію отримано від Генеральної митної адміністрації Китаю уточнили у відомстві.
У посольстві наголосили, що, за повідомленням китайських митників, перевірку імпортованої з України сировини на наявність коронавірусу не здійснювали через те, що необхідності у ПЛР-тестуванні сухої сироватки немає.
Загалом, щоб з’ясувати ситуацію навколо української сироватки нібито із коронавірусом, українське посольство в Китаї направило офіційні звернення до міністерства закордонних справ Китаю, міністерства комерції Китаю, Генеральної митної адміністрації, Комісії з охорони здоров’я Китаю, Народного уряду міста Тяньцзінь, Китайського Центру з контролю та профілактики захворювань, Спільного механізму запобігання і контролю пандемії Державної ради Китаю.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в північнокитайському місті Тяньцзінь нібито зараження коронавірусом виявили у партії китайського морозива, виробленого із сировини, імпортованої з України та Нової Зеландії.
Через це, за повідомлення місцевих ЗМІ, складські приміщення товарів, вироблених компанією, було опечатано.
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