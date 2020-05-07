МОЗ дозволив оформляти лікарняні по телефону: хто зможе отримати

Міністерство охорони здоров'я України на період дії карантину, введеного через коронаірусу COVID-19, уможливило оформляти лікарняний по телефону.

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Відповідні зміни внесені в наказі відомства №963 "Про затвердження змін до інструкції про порядок видачі документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність громадян" (щоб подивитися документ, проскрольте новину до кінця).

Таким чином, відкривати лікарняні листи можуть лікарі первинної ланки на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв'язку або інтернет-телефонії з обов'язковим записом в медичній карті амбулаторного хворого.

Також громадянам, тимчасово відстороненим від роботи, пов'язаної зі сферою обслуговування, які контактували з інфекційними хворими або є бактеріоносіями (при неможливості переведення за їх згодою на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних захворювань), лікарняний лист видаватиметься на підставі результатів досліджень лабораторних центрів МОЗ.

На час перебування застрахованих громадян в самоізоляції, обсервації, тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталях), закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з карантином (крім хворих), лікарняний лист видаватиме лікуючий лікар на строк, визначених законодавством та галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я.

МОЗ дозволив оформляти лікарняні по телефону moz.gov.ua

МОЗ дозволив оформляти лікарняні по телефону moz.gov.ua

МОЗ дозволив оформляти лікарняні по телефону moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL в Україні людям, які через коронавірус перебувають на лікарняному або у самоізоляції під наглядом медиків, соцстрах компенсуватиме 50% від зарплати.