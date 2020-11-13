Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свій план з розслідування причин пандемії COVID-19. Пошук почнеться в Ухані, де вперше був виявлений новий коронавірус SARS-CoV-2, і розшириться по всьому Китаю і за його межами. Дізнатися, який був шлях поширення вірусу дуже важливо для запобігання поширенню інфекцій в майбутньому.

Вчені говорять, що це непросте завдання, пише Nature.

Більшість дослідників дотримуються думки, що вірус виник від кажанів, але як він потрапив до людей, невідомо. Інші коронавіруси передаються від проміжної тварини-господаря; наприклад, вірус, що викликав спалах важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) в 2002–2004 роках, ймовірно, потрапив до людей від єнотовидних собак або цивет.

ВООЗ розслідує причину пандемії COVID-19

Вірусолог з Колумбійського університету в Нью-Йорку Анжела Расмуссен порівняла пошуки тварини з SARS-CoV-2 з пошуком голки в найбільшому в світі стозі сіна. Вона вважає, що ключовим моментом в цій справі буде налагодити відносини співпраці з науковцями і урядовими чиновниками в Китаї.

На з'ясування походження вірусу можуть піти роки, якщо це взагалі можливо, і розслідуванню також доведеться орієнтуватися в дуже делікатній політичній ситуації між Китаєм і Америкою. Нинішній президент США Дональд Трамп "називає це китайським вірусом, і китайський уряд намагається зробити все, щоб довести, що це не китайський вірус", – говорить Лінфа Ван, вірусолог з Медичної школи Сінгапурського національного університету імені Д'юка. Гра в політичні звинувачення привела до того, що важливі подробиці досліджень, що проводяться в Китаї, не були оприлюднені. Вчений сподівається, що ситуація з новою адміністрацією США буде менш нестабільною. Обраний президент Джо Байден також заявив, що скасує вихід Трампа з ВООЗ. Підтримка Китаю і США створить набагато більш сприятливе середовище для проведення досліджень в цій області.

Пошук почнеться в Ухані

Міжнародна група епідеміологів, вірусологів і дослідників, що володіють досвідом у сфері охорони здоров'я, здоров'я тварин і безпеки харчових продуктів, очолить розслідування ВООЗ COVID-19. Агентство не розголошує їх імена.

Перша віртуальна зустріч групи з дослідниками з Китаю відбулася 30 жовтня. Вони обговорили план дій. Початкова фаза розслідування в Ухані, ймовірно, буде проводитися фахівцями, які вже знаходяться в Китаї, і міжнародні дослідники відправляться в країну після вивчення цих результатів.

В Ухані дослідники уважно вивчать ринок м'яса і тварин Хуанань, який відвідали багато з перших людей з діагнозом COVID-19. Яку роль в поширенні вірусу зіграв ринок, залишається загадкою. В ході ранніх розслідувань були взяті зразки заморожених туш тварин на ринку, але, згідно зі звітом місії ВООЗ від 5 листопада, свідоцтв SARS-CoV-2 не було виявлено. Однак проби навколишнього середовища, взяті в основному з каналізації і стічних вод, дали позитивний результат на вірус. Це не дозволяє зробити достовірні висновки і звузити область досліджень.

Ринок в Ухані

Місія ВООЗ досліджуватиме диких тварин і тих, які розводяться, з ринку, в тому числі лисиць, єнотів і плямистих оленів. Вони також досліджуватимуть інші ринки в Ухані і простежать подорожі тварин по Китаю і через кордони. Дослідники будуть віддавати пріоритет тваринам, які, як відомо, сприйнятливі до вірусу, таким як кішки і норки.

Тварини, чутливі до коронавірусу

Команда також вивчить медичні записи Уханя, щоб з'ясувати, чи поширювався вірус до грудня 2019 року. Дослідники опитають перших людей, у яких виявлено COVID-19, щоб з'ясувати, де вони могли бути заражені, і проведуть тестування зразків крові медичного персоналу, лаборантів і сільськогосподарських робітників, зібрані за тижні і місяці до грудня, в пошуках антитіл проти SARS-CoV- 2.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся