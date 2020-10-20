Знайдено раніше невідомий орган людини. Фото та відео

У тілі людини знайдено раніше невідомий ученим орган – четверту пару великих слинних залоз.

Новий орган у голові виявили дослідники з Нідерландського інституту раку в Амстердамі, пише Science Alert.

Знахідку зробили хірург-стоматолог Маттейс Валстар і онколог-радіолог Воутер Фогель із командою вчених. Нову пару залоз вдалося побачити на знімках голови пацієнта, якому провели діагностику ПЕТ-КТ.

Четверта пара великих слинних залоз у голові

Медикам вдалося розглянути слинні залози там, де їх не мало бути – майже в центрі голови, в глибині носоглотки за трубним валиком. Водночас три інші відомі слинні залози були на своїх місцях.

Щоб підтвердити свою знахідку, вчені вивчили ще сотню сто ПЕТ-КТ-знімків і провели два точкових розтини (чоловічого і жіночого тіла). Новий орган через своє незвичайне розташування отримав назву – трубчасті залози (tubarial).

Місцерозташування залоз

Додамо, що в тілі людини є три великих пари слинних залоз: привушна, піднижньощелепна та під'язикова. На думку вчених, нова пара залоз відповідає за змащення та захист носоглотки.

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