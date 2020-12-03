Знайдено препарат, який швидко блокує передачу коронавірусу – дослідження

Експериментальний противірусний препарат молнупіравір (MK-4482/EIDD-2801) повністю пригнічує передачу SARS-CoV-2 протягом доби.

Таку здатність лікарського засобу виявили американські вчені, передає MedicalХpress.

За словами дослідників, це перша демонстрація того, що пероральний препарат здатний швидко блокувати передачу коронавірусу.

Поширення вірусу серед населення залишатиметься актуальною проблемою до масового впровадження вакцин. Оскільки молнупіравір можна приймати всередину, лікування може бути розпочато на ранній стадії, що потенційно дає потрійну користь:

перешкоджає ускладненню хвороби;

скорочує інфекційну фазу;

допомагає погасити локальні спалахи інфекції.

У дослідженні, опублікованому в Nature Microbiology, ефективність препарату проти SARS-CoV-2 вивчалася на моделі тхорів (вони легко передають вірус, часто інфекція у них протікає без ускладнень, як у людей без супутніх захворювань). Заражених коронавірусом тварин розмістили разом з неінфікованими. Лікування молнупіравіром дозволило уникнути зараження здорових особин.

Вчені вважають, що якщо ці дані застосувати до людей, то пацієнти з COVID-19, які одержували препарат, можуть стати незаразними протягом 24 годин після початку лікування.

Раніше MedOboz писав, що вчені знайшли спосіб передбачити, як пацієнт перенесе коронавірусну інфекцію. Факторами ризику є наявність недозрілих форм тромбоцитів та еритроцитів в крові.

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