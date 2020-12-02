Жителі Японії отримають безплатну вакцину від COVID-19

Японія надасть безплатні вакцини проти коронавірусу всім своїм жителям.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, усі витрати на імунізацію 126 млн японців покриє уряд країни, пише MedicalХpress.

Нині Японія вже отримала 60 млн доз вакцини від фармацевтичного гіганта Pfizer і ще 25 млн доз – від біотехнологічної компанії Moderna. Є підтвердження, що найближчим часом країна отримає 120 млн доз вакцини від AstraZeneca.

Ухвалення законопроєкту зумовлено тим, що японські лікарні перевантажені, а медична система може не витримати зростання кількості хворих.

Усього в Японії з початку пандемії зафіксовано трохи більше ніж 150 тисяч випадків захворювання на COVID-19, померло близько 2100 осіб. Однак нині в країні щодня реєструють рекордну кількість хворих.

Раніше MedOboz писав, що вчені знайшли причину хронічного болю та втоми в людей, які перенесли коронавірусну хворобу. Вони припустили, що причина таких порушень криється в пошкодженні нервів.

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