Землю накрила найсильніша магнітна буря в 2020 році: як уберегтися

У четвер, 10 грудня, через спалахи на Сонці нашу планету накрила сильна магнітна буря, яка може виявитися найпотужнішою в 2020 році.

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця відзначили, що потужний спалах на зірці було зафіксовано 7 грудня.

Підкреслимо, що медики завжди рекомендують метеозалежним людям не займатися важкою фізичною роботою, а краще відпочити. Також у міру можливості уникати стресів. Корисним буде дотримання правильного раціону харчування та питного режиму.

Вчені пояснили, що сплеск на Сонці стався на стороні, яка повенрнута до Землі, тому ефект від спалаху буде максимальним. Спостерігачі відзначили, що наслідки спалаху позначаться не тільки на стані здоров'я людей, але і зачеплять роботу електроприладів.

Очікується, що близько 17:00 буде спостерігатися посилення магнітної бурі. Пік сонячної радіації доведеться приблизно на 23:00 і триватиме до п'ятої ранку 11 грудня.

Ослаблення бурі станеться тільки ввечері п'ятниці і потім будуть лише невеликі геомагнітні хвилювання, які будуть помітні на вихідних 12-13 грудня.

Крім того, магнітні коливання можливі 12, 13, 23, 25, 30 грудня. А сильні магнітні бурі в грудні очікуються в 10, 11, 18, 19, 20, 24 числах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня прогнозується сильна магнітна буря рівня G3, що може позначитися на самопочутті людей і роботі деякої техніки.

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