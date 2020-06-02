Завод-фракціонатор Biopharma заручився державною підтримкою

Під час робочої поїздки прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр охорони здоров'я Максим Степанов відвідали завод-фракціонатор Biopharma. Це підприємство – найновіше з усіх побудованих у світі за останній час, воно було відкрито в 2019 році в Білій Церкві. Для виробництва використовуються кращі технології, що відповідають світовим стандартам. Завод має велику потужність і може переробляти до 1 млн л плазми крові в рік. Це дозволяє покрити потреби України в лікарських засобах з плазми крові.

В ході зустрічі прем'єр-міністр зазначив, що підтримує українських виробників. "Вітчизняне виробництво має прекрасні перспективи і може конкурувати з найкращими світовими аналогами. Ми будемо приділяти цьому увагу, щоб фармацевтична галузь розвивалась і надалі".

Результатом зустрічі стало рішення створити державно-приватне партнерство, це дозволить дати імпульс розвитку галузі та посилить позицію України на світовій арені.

Сьогодні Biopharma забезпечує препаратами плазми вітчизняний ринок, а також працює на експорт, поставляючи ліки в кілька країн світу. За словами президента компанії Костянтина Єфименка, державна підтримка дозволить більш повно розкрити потенціал і значно покращити результати. Він зазначив, що ефективність державно-приватного партнерства підтверджується світовим досвідом.

Компанія Biopharma є членом Міжнародного альянсу виробників препаратів з плазми, що включає фахівців з США, Японії, Великобританії, Німеччини та Австралії. Основна його мета – розробка специфічного гіперімунного імуноглобуліну, потенційно ефективного проти COVID-19.

Для забезпечення початку технологічного процесу компанія Biopharma повинна зібрати плазму #500donoriv, які перехворіли на коронавірусну хворобу. Охочі пройти безкоштовне тестування на наявність антитіл до COVID-19 з використанням високоточного методу ІХЛА і стати донором можуть звернутися на всеукраїнську гарячу лінію 0 800 600 003.