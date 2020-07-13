В Україні пройшло перше засідання медради МОЗ: Тодуров вказав на проблеми ЗНО та законів

В Україні в понеділок, 13 липня, відбулося перше засідання медичної ради Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомив у Facebook кардіохірург, заслужений лікар України й директор "Інституту серця" в Києві Борис Тодуров, його виступ стосувався трансплантології і надання допомоги хворим з інфарктом міокарда.

"Потрібно терміново міняти наказ №569, який регламентує використання стентів на гострому інфаркті та при гострому коронарному синдромі", – наголосив Тодуров.

Чиновники та медики також обговорили необхідність зниження прохідного балу на ЗНО до 130 для педіатрів та санітарних лікарів.

Глава МОЗ Максим Степанов на засіданні Facebook / Борис Тодуров

Крім того, на засіданні обрали секретаря та заступника голови ради, обговорили низку організаційних питань й окреслили графік подальшої роботи.

"Усі мали можливість висловитися про наболіле", – заявив директор "Інституту серця".

Засідання медичної ради Facebook / Борис Тодуров

Facebook / Борис Тодуров

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Тодуров повідомив, що фінансування "Інституту серця" в рік у рази менше окладу топчиновника і становить усього 230 мільйонів гривень.